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У Нідерландах не називають терміни доставки Patriot в Україну: не хочуть інформувати РФ

Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс (facebook_com_rubenbrekelmans)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди не розкривають термін доставки в Україну зенітно-ракетного комплексу Patriot. Країна не хоче інформувати Росії щодо постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС.

Він зазначив, що не хоче робити жодних заяв про дату постачання Patriot не через те, що не хоче бути "прозорим", а через те, щоб не повідомляти терміни Росії, яка вивчає ППО України.

Міністр оборони Нідерландів також наголосив, що Україна має право на самооборону, що також може включати удари по військових об'єктах в Росії, якщо не будуть порушуватися міжнародні права.

"... ми не встановлювали жодних обмежень у плані миль чи кілометрів, на які Україна може використовувати цю зброю", - сказав Брекелманс.

Коментуючи нещодавно масовані атаки Росії, нідерландський міністр сказав, що потрібно "не лише говорити великі слова, а й робити великі дії".

 

Допомога Нідерландів

Нагадаємо, що Нідерланди - одна з країн ЄС, які підтримали Україну на початку повномасштабного вторгнення і продовжує це робити. Країна надала українській армії броньовану техніку, боєприпаси, засоби ППО. У червні на тлі посилення російських атак тодішній міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди спільно зі ще однією країною передадуть Україні додаткову систему Patriot.

Також Нідерланди очолили авіаційну коаліцію і заявили про намір передати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. У Нідерландах не повідомляють, скільки з них вже отримала Україна.

Крім того, командувач збройних сил Нідерландів зазначав, що його країна не обмежує українських військових у використанні F-16.

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