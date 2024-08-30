У Нідерландах не називають терміни доставки Patriot в Україну: не хочуть інформувати РФ

Він зазначив, що не хоче робити жодних заяв про дату постачання Patriot не через те, що не хоче бути "прозорим", а через те, щоб не повідомляти терміни Росії, яка вивчає ППО України.

Міністр оборони Нідерландів також наголосив, що Україна має право на самооборону, що також може включати удари по військових об'єктах в Росії, якщо не будуть порушуватися міжнародні права.

"... ми не встановлювали жодних обмежень у плані миль чи кілометрів, на які Україна може використовувати цю зброю", - сказав Брекелманс.

Коментуючи нещодавно масовані атаки Росії, нідерландський міністр сказав, що потрібно "не лише говорити великі слова, а й робити великі дії".