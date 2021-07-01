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В Нидерландах истребитель F-16 после запуска двигателя врезался в здание авиабазы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Утром 1 июля на авиабазе Королевских ВВС Нидерландов Леэварден бельгийский истребитель F-16 после запуска двигателя начал самопроизвольное движение и врезался в здание аэродрома. Пилот успел катапультироваться, пострадал один сотрудник базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Mirror.

Отмечается, что после запуска двигателя бельгийский истребитель F-16 начал движение. В результате пилоту пришлось катапультироваться. Затем самолет врезался в находящееся напротив строение.

"Не было ни пожара, ни взрыва", - уточнили изданию на авиабазе.

Ранение получил один человек, который в момент удара находился в здании. О состоянии пострадавшего и пилота истребителя не сообщается.

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БельгияинцидентСамолет