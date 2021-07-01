У Нідерландах винищувач F-16 після запуску двигуна врізався в будівлю авіабази

Відзначається, що після запуску двигуна бельгійський винищувач F-16 почав рух. В результаті пілоту довелося катапультуватися. Потім літак врізався в будівлю, що знаходиться навпроти.

"Не було ні пожежі, ні вибуху", - уточнили виданню на авіабазі.

Поранення отримала одна людина, яка в момент удару перебувала в будівлі. Про стан потерпілого і пілота винищувача не повідомляється.