У Нідерландах хочуть показати пропагандистський фільм про військових РФ: реакція України

"Посольство України в Нідерландах глибоко занепокоєне запланованими показами документального фільму "Росіяни на війні" російського режисера Анастасії Трофімової", - йдеться в повідомленні дипломатичного представництва.

Як зазначили в посольстві, такий фільм - відверта російська пропаганда, яка спотворює реальність геноцидної війни Росії проти України. З її допомогою РФ вводить глядачів в оману та просуває свої токсичні наративи.

"Мета "Росіян на війні" - обілити російських солдатів і зняти з них відповідальність за вбивства, зґвалтування, катування, мародерство, насильницьку депортацію дітей і руйнування українських міст. Це інструмент маніпуляції громадською думкою", - додали в посольстві.

У СБУ стверджують, що такий фільм є елементом ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація), яку проводять російські спецслужби. Мета такої спецоперації - виправдати і підтримати військово-політичне керівництво РФ.

При цьому режисерка фільму Анастасія Трофімова порушила українське законодавство - вона незаконно перетнула державний кордон України для зйомок фільму. Проти неї порушили кримінальну справу за фактом виправдання і визнання правомірною російської агресії.

"Виходячи з цієї інформації, посольство розглядатиме будь-яку підтримку показу цього фільму як сприяння інформаційним зусиллям Російської Федерації проти України. Ми очікуємо, що показ документального пропагандистського фільму "Росіяни на війні" буде скасовано", - зазначили в посольстві.