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У Нідерландах хочуть показати пропагандистський фільм про військових РФ: реакція України

Гаага, Вівторок 25 березня 2025 15:53
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У Нідерландах хочуть показати пропагандистський фільм про військових РФ: реакція України Ілюстративне фото: у Нідерландах можуть показати фільм про російських окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Нідерландах запланували покази фільму "Росіяни на війні". Це явна спроба поширення російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Нідерландах у Facebook.

"Посольство України в Нідерландах глибоко занепокоєне запланованими показами документального фільму "Росіяни на війні" російського режисера Анастасії Трофімової", - йдеться в повідомленні дипломатичного представництва.

Як зазначили в посольстві, такий фільм - відверта російська пропаганда, яка спотворює реальність геноцидної війни Росії проти України. З її допомогою РФ вводить глядачів в оману та просуває свої токсичні наративи.

"Мета "Росіян на війні" - обілити російських солдатів і зняти з них відповідальність за вбивства, зґвалтування, катування, мародерство, насильницьку депортацію дітей і руйнування українських міст. Це інструмент маніпуляції громадською думкою", - додали в посольстві.

У СБУ стверджують, що такий фільм є елементом ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація), яку проводять російські спецслужби. Мета такої спецоперації - виправдати і підтримати військово-політичне керівництво РФ.

При цьому режисерка фільму Анастасія Трофімова порушила українське законодавство - вона незаконно перетнула державний кордон України для зйомок фільму. Проти неї порушили кримінальну справу за фактом виправдання і визнання правомірною російської агресії.

"Виходячи з цієї інформації, посольство розглядатиме будь-яку підтримку показу цього фільму як сприяння інформаційним зусиллям Російської Федерації проти України. Ми очікуємо, що показ документального пропагандистського фільму "Росіяни на війні" буде скасовано", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, у вересні минулого року Канада планувала показати фільм "Росіяни на війні" на кінофестивалі. Такий фільм також показали на Венеційському кінофестивалі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що такі дії є ганебними.

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