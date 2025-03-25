В Нидерландах хотят показать пропагандистский фильм о военных РФ: реакция Украины

В Нидерландах запланировали показы фильма "Русские на войне". Это явная попытка распространения российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Нидерландах в Facebook .

"Посольство Украины в Нидерландах глубоко обеспокоено запланированными показами документального фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой", - сказано в сообщении дипломатического представительства.

Как отметили в посольстве, такой фильм - откровенная российская пропаганда, которая искажает реальность геноцидной войны России против Украины. С ее помощью РФ вводит зрителей в заблуждение и продвигает свои токсичные нарративы.

"Цель "Русских на войне" - обелить российских солдат и снять с них ответственность за убийства, изнасилования, пытки, мародерство, насильственную депортацию детей и разрушение украинских городов. Это инструмент манипуляции общественным мнением", - добавили в посольстве.

В СБУ утверждают, что такой фильм является элементом ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), которую проводят российские спецслужбы. Цель такой спецоперации - оправдать и поддержать военно-политическое руководство РФ.

При этом режиссер фильма Анастасия Трофимова нарушила украинское законодательство - она незаконно пересекла государственную границу Украины для съемок фильма. Против нее возбудили уголовное дело по факту оправдания и признания правомерной российской агрессии.

"Исходя из этой информации, посольство будет рассматривать любую поддержку показа этого фильма как содействие информационным усилиям Российской Федерации против Украины. Мы ожидаем, что показ документального пропагандистского фильма "Русские на войне" будет отменен", - отметили в посольстве.