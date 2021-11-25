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В Нидерландах готовят новые "жесткие меры" для борьбы с COVID

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Четверг 25 ноября 2021 18:36
В Нидерландах готовят новые "жесткие меры" для борьбы с COVID Фото: в Нидерландах готовят новые "жесткие меры" для борьбы с COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Нидерланды готовятся к введению жестких мер для удерживания распространения коронавируса в стране. Новые правила, вероятно, объявят уже в эту пятницу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министры здравоохранения Уго де Йонге подтвердил введение "жестких мер". Он добавил, что принятых мер в начале ноября было недостаточно.

Среди введенных ограничений были:

  • обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях;
  • ограничение работы баров и ресторанов до 20:00.

В стране больницы сокращают объем своих услуг, чтобы освободить места для больных на коронавирус пациентов.

Сегодня в Нидерландах полный курс вакцинации прошли около 85% взрослого населения, в то же время за последнюю неделю ежедневно регистрировали более 20 тысяч новых случаев заражения.

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