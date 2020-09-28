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В Нидерландах готовится судебное заседание по делу МН17

Автор: Артур Родивилов

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" 28 сентября в 10:00 по местному времени состоится судебное заседание по делу МН17. По предварительному графику, слушания должны проходить до 2 октября,

Об этом сообщает "Укринформ".

В суде отметили, что из-за коронавируса слушания могут быть приостановлены или отменены.

В суде также отметили, что из-за коронавируса все присутствующие должны соблюдать обязательную дистанцию 1,5 метра, а люди с простудой, температурой или плохим самочувствием не будут допущены к процессу.

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Все желающие могут следить за судебным процессом через прямую трансляцию.

Напомним, в августе в Нидерландах стартовала третья сессия судебного процесса по делу сбитого в небе над Донбассом самолета рейса МН17.

В июле Нидерланды подали в ЕСПЧ новый иск против Российской Федерации и в деле МН17, Европейский суд уведомил Россию о соответствующем иске.

Кроме того, в ЕС ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.

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