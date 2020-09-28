ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Нідерландах готується судове засідання по справі МН17

Автор: Артур Родивилов

В Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол" 28 вересня о 10:00 за місцевим часом відбудеться судове засідання по справі МН17. За попереднім графіком, слухання мають проходити до 2 жовтня,

Про це повідомляє "Укрінформ".

У суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути припинені або скасовані.

У суді також зазначили, що через коронавірус всі присутні мають дотримуватися обов'язкову дистанцію 1,5 метра, а люди з застудою, температурою або поганим самопочуттям не будуть допущені до процесу.

Популярні новини

Всі охочі можуть стежити за судовим процесом через пряму трансляцію.

Нагадаємо, в серпні в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу по справі збитого в небі над Донбасом літака рейсу МН17.

У липні Нідерланди подали в ЄСПЛ новий позов проти Російської Федерації та в справі МН17, Європейський суд повідомив Росії про відповідний позов.

Крім того, в ЄС очікують, що Росія візьме відповідальність за катастрофу МН17.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НідерландиMH17