В Нидерландах на фестивале авто врезалось в толпу, один человек погиб

Сейчас полиция разыскивает водителя

В Нидерландах автобус врезался в толпу людей на концерте, в результате чего один человек погиб и еще трое получили травмы. Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, инцидент произошел на фестивале Pink Pop, который проходил в провинции Лимберг на юге Нидерландов.

По предварительным данным, автомобиль белого цвета, похожий на Fiat Doblo, врезался в людей, которые находились в кемпинге возле входа на территорию фестиваля.

Вместе с тем, по словам сотрудников местной полиции, автомобиль после наезда скрылся с места ДТП.

В настоящее время полиция разыскивает водителя.

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend материал weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC — Karlijn Houterman (@khouterman) June 18, 2018

Напомним, в городе Трентон в штате Нью-Джерси (Соединенные штаты Америки) произошла перестрелка на выставке Art All Night, в результате которой погиб человек и еще 16 человек получили ранения.