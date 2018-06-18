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В Нидерландах на фестивале авто врезалось в толпу, один человек погиб

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 09:18
Фото: в Нидерландах автобус врезался в толпу людей (twitter.com/Khouterman)
Фото: в Нидерландах автобус врезался в толпу людей (twitter.com/Khouterman)

Сейчас полиция разыскивает водителя

В Нидерландах автобус врезался в толпу людей на концерте, в результате чего один человек погиб и еще трое получили травмы. Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, инцидент произошел на фестивале Pink Pop, который проходил в провинции Лимберг на юге Нидерландов.

По предварительным данным, автомобиль белого цвета, похожий на Fiat Doblo, врезался в людей, которые находились в кемпинге возле входа на территорию фестиваля.

 

Вместе с тем, по словам сотрудников местной полиции, автомобиль после наезда скрылся с места ДТП.

В настоящее время полиция разыскивает водителя.

Напомним, в городе Трентон в штате Нью-Джерси (Соединенные штаты Америки) произошла перестрелка на выставке Art All Night, в результате которой погиб человек и еще 16 человек получили ранения.

Количество пострадавших в результате стрельбы в США возросло до 20 В США произошла стрельба на выставке, есть погибший
Теги публикации: Нидерланды, Стрельба, раненые, погибли, концерт, фестиваль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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