У Нідерландах на фестивалі авто врізалося в натовп, одна людина загинула

Наразі поліція розшукує водія

У Нідерландах автобус врізався у натовп людей на концерті, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали травми. Про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, інцидент стався на фестивалі Pink Pop, який проходив у провінції Лімберг на півдні Нідерландів.

За попередніми даними, автомобіль білого кольору, схожий на Fiat Doblo, врізався в людей, які перебували у кемпінгу біля входу на територію фестивалю.

Разом з тим, за словами співробітників місцевої поліції, автомобіль після наїзду втік з місця ДТП.

Наразі поліція розшукує водія.

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend zien weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC — Karlijn Houterman (@khouterman) June 18, 2018

Нагадаємо, у місті Трентон в штаті Нью-Джерсі (Сполучені штати Америки) сталася перестрілка на виставці Art All Night, в результаті якої загинула людина і ще 16 осіб отримали поранення.