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Інтерв'ю

У Нідерландах на фестивалі авто врізалося в натовп, одна людина загинула

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 09:18
Фото: у Нідерландах автобус врізався у натовп людей (twitter.com/Khouterman)
Фото: у Нідерландах автобус врізався у натовп людей (twitter.com/Khouterman)

Наразі поліція розшукує водія

У Нідерландах автобус врізався у натовп людей на концерті, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали травми. Про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, інцидент стався на фестивалі Pink Pop, який проходив у провінції Лімберг на півдні Нідерландів.

За попередніми даними, автомобіль білого кольору, схожий на Fiat Doblo, врізався в людей, які перебували у кемпінгу біля входу на територію фестивалю.

 

Разом з тим, за словами співробітників місцевої поліції, автомобіль після наїзду втік з місця ДТП.

Наразі поліція розшукує водія.

Нагадаємо, у місті Трентон в штаті Нью-Джерсі (Сполучені штати Америки) сталася перестрілка на виставці Art All Night, в результаті якої загинула людина і ще 16 осіб отримали поранення.

Кількість потерпілих внаслідок стрілянини у США зросла до 20 В США сталася стрілянина на виставці, є загиблий
Теги публікації: Нідерланди, Стрільба, раненые, погибли, концерт, фестиваль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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