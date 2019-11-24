В Нидерландах 15-летние парни обстреляли поезда

В Нидерландах арестовали двух 15-летних парней, которых подозревают в обстреле поездов из пневматического оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Отмечается, что на подростков указали свидетели обстрела. У них нашли пневматическое оружие.

Один из составов сделал вынужденную остановку на станции Брэда, после того как у него были повреждены пять окон. Другой с разбитым выстрелом окном прибыл в Эйндховен.

Генеральный директор Нидерландской железной дороги Роджер ван Бокстел назвал обстрел беспределом и "Диким Западом".

“Было бы хорошо, если бы люди, которые стреляли по поездам, пошли на месяц поработать на железную дорогу. Там они могли бы осознать, что натворили", - сказал он.

Напомним, в американском городе Дункан в штате Оклахома неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, в результате чего погибли трое людей, включая стрелка.

Также РБК-Украина сообщало, что в четверг,14 ноября, в городе Санта-Кларита, в американском штате Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате стрельбы получили ранения по меньшей мере семь человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Кроме того, в Калифорнии произошла стрельба в частном доме в Сан Диего, в результате чего погибли пять человек. Среди погибших трое детей. Еще один ребенок получил ранения.