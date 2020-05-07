В Нидерландах с 1 июня откроют кинотеатры, рестораны и концертные залы

Правительство Нидерландов с 1 июня планирует в рамках ослабления карантина открыть кинотеатры, рестораны, концертные залы и музеи. Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов.

При этом будут действовать ограничения относительно количества человек - не более 30, а также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме этого вход будет разрешен лишь по предварительному заказу билетов.

"Если ситуация с коронавирусом будет под контролем разрешается открывать кинотеатры, рестораны и кафе, а также учреждения культуры… при условии, если внутри находятся максимум 30 человек (включая персонал) на расстоянии 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Также все граждане должны носить маски в общественном транспорте.

Отметим, в марте в Нидерландах ввели ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Так, были закрыты все школы и детские сады, бары, рестораны и спортивные клубы.

Позже запретили собираться в группах более чем по два человека. Ограничения были введены до 1 июня. За нарушение карантинных мер может быть наложен штраф до 400 евро.