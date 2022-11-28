Нічого про Україну. У США розкрили деталі зустрічі директора ЦРУ з Наришкіним

Нещодавно в Туреччині відбулась зустріч директора ЦРУ Вільяма Бернса з його російським колегою Сергієм Наришкіним. Сторони не порушували питання війни в Україні, однак обговорили управління ядерними ризиками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зустріч директора ЦРУ й голови розвідки Росії відбулась ще 14 листопада в Анкарі.
Як відзначив тоді один з журналістів, головними питаннями зустрічі були:
Водночас було зазначено, що директор ЦРУ "не веде жодних переговорів".
За словами тимчасового повіреного у справах посольства США в Росії Елізабет Руд, США мають канали для управління ризиками у відносинах з Росією. Водночас головним обговорюваним питання сторін були саме ядерні ризики.
"Директор Бернс ні про що не домовлявся і не обговорював врегулювання конфлікту в Україні", - додала Руд.
Зазначається, що США вже декілька разів протягом останнього року відправляли Бернса на зустріч з Наришкіним, використовуючи першого в якості ветерана дипломатії й колишнього посла США в Росії (2005 - 2008 роки).
Іншою темою для переговорів було звільнення двох громадян США, які наразі ув'язненні в Росії, а саме Брітні Гріннер й Пола Вілана.
"Сполучені Штати, як ми вже говорили, поклали на стіл важливу пропозицію. Ми відреагували на цю пропозицію і запропонували альтернативи. На жаль, поки що Російська Федерація не надала серйозної відповіді на ці пропозиції", - заявила Руд.
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