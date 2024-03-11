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Нічний удар по Харкову: з'явилося відео наслідків влучання "Шахеда"

Харків, Понеділок 11 березня 2024 04:24
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Нічний удар по Харкову: з'явилося відео наслідків влучання "Шахеда" Фото: у Харкові на місці влучання "Шахеда" працюють екстрені служби (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів цієї ночі був приліт на території Слобідського району міста, та були пошкоджені житлові будівлі. З'явилося відео з місця події, де працюють екстрені служби для ліквідації наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

На оприлюднених кадрах видно, що на цивільному об'єкті внаслідок ворожої атаки була пожежа, проте вогонь вже приборкали. Представники ДСНС та рятувальники обходять кількаповерхову будівлю та розбирають завали.

Біля пошкодженого об'єкта цивільної інфраструктури на землі можна помітити уламки збитого "Шахеда" - ці баражуючі боєприпаси іранського виробництва російські загарбники маркують як "Герань-2".

Удар "Шахедами" по Харкову вночі 11 березня

Раніше мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що цієї ночі під час атаки дронів у місті був "приліт" по об'єкту цивільної інфраструктури, що знаходиться в районі щільної житлової забудови. Був частково пошкоджений сам обʼєкт та житлові будинки поруч.

За словами мера, на щастя обійшлося без жертв.

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Харків Атака дронів
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