Ночной удар по Харькову: появилось видео последствий попадания "Шахеда"
В Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов этой ночью был прилет на территории Слободского района города и были повреждены жилые здания. Появилось видео с места происшествия, где работают экстренные службы по ликвидации последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
На обнародованных кадрах видно, что на гражданском объекте в результате вражеской атаки был пожар, однако огонь уже усмирили. Представители ГСЧС и спасатели обходят многоэтажное здание и разбирают завалы.
Возле поврежденного объекта гражданской инфраструктуры на земле можно заметить обломки сбитого "Шахеда" - эти барражирующие боеприпасы иранского производства российские захватчики маркируют как "Герань-2".
Удар "Шахедами" по Харькову ночью 11 марта
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что в эту ночь во время атаки дронов в городе был "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры, который расположен в районе плотной жилой застройки. Был частично поврежден сам объект и жилые дома рядом.
По словам мэра, к счастью обошлось без жертв.
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