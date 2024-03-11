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Ночной удар по Харькову: появилось видео последствий попадания "Шахеда"

Харьков, Понедельник 11 марта 2024 04:24
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Ночной удар по Харькову: появилось видео последствий попадания "Шахеда" Фото: в Харькове на месте попадания "Шахеда" работают экстренные службы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов этой ночью был прилет на территории Слободского района города и были повреждены жилые здания. Появилось видео с места происшествия, где работают экстренные службы по ликвидации последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

На обнародованных кадрах видно, что на гражданском объекте в результате вражеской атаки был пожар, однако огонь уже усмирили. Представители ГСЧС и спасатели обходят многоэтажное здание и разбирают завалы.

Возле поврежденного объекта гражданской инфраструктуры на земле можно заметить обломки сбитого "Шахеда" - эти барражирующие боеприпасы иранского производства российские захватчики маркируют как "Герань-2".

Удар "Шахедами" по Харькову ночью 11 марта

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что в эту ночь во время атаки дронов в городе был "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры, который расположен в районе плотной жилой застройки. Был частично поврежден сам объект и жилые дома рядом.

По словам мэра, к счастью обошлось без жертв.

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Харьков Атака дронов
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