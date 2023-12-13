Нічний удар балістики по Києву: фоторепортаж з місця подій

Фото: наслідки ракетної атаки по Києву 13 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наслідки атаки по районах

Дніпровський р-н

У Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало 8 автівок.

Загалом було врятовано 17 осіб, з яких 5 людей, які не могли самостійно пересуватися, та 7 дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

Також пошкоджень зазнала будівля дитсадочка. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна.

За інформацією поліції, постраждало 34 особи. 15 - госпіталізовано. Попередні діагнози: колото-різані рани та гостра реакція на стрес.

На місці події працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні "пункти незламності".

За іншою адресою у цьому ж районі виникла пожежа у приватному житловому будинку, на площі 2 кв. м.

Фото: під час нічної атаки на столицю утворилася величезна воронка, пошкоджений водопровід (Віталій Носач, РБК-Україна) Також через падіння уламків на проспекті Алішера Навої, пошкоджено водопровід. Почалися перебої з водою, але їх уже усунули.

Поліція попереджає - рух транспорту перекритий до вулиці Петра Запорожця.

Дарницький р-н

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано.

Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

Крім того, є падіння уламків і в інших районах столиці. Підрозділи ДСНС не залучались, жертв та постраждалих немає.

Ракетна атака балістики по Києву

Нагадаємо, що цієї ночі, близько 03:00 у столиці пролунали вибухи. Як стало відомо - Росія завдає удару балістичними ракетами. Ворог випустив 10 ракет (йдеться про ЗРК С-400 та "Іскандер"). Всі цілі вдалося збити ППО. Але є багато пошкоджень житлових будинків, а також лікарні. Відомо про 53 постраждалих осіб. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям.