Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло

Головне про нічний тариф

Зазначимо, тариф на світ збільшився 1 червня, і перші платіжки з новими цінами українці отримали у липні. До цього діяла схема, коли застосовувалися ставки залежно від обсягів споживання. Тобто:

1,44 гривень за кВт*год при споживанні менше 250 кВт*год на місяць

1,68 гривень за кВт*год при споживанні понад 250 кВт*год на місяць

Тепер незалежно від обсягу кожен кВт*год коштує 2,64 гривні. З одним лише застереженням - як і раніше нічний кіловат обходиться вдвічі дешевше. З урахуванням зростання цін - 1,32 гривні за кВт*год.

Нічний тариф - це спеціальний тариф, який діє в години мінімального навантаження в енергосистемі. А саме з 23:00 до 07:00.

Але застосовується він не до всіх споживачів. Оскільки головною умовою залишається наявність двозонного лічильника, що фіксує окремі показання вдень та вночі.

Зазначимо, такі прилади обліку називають ще двотарифними або лічильниками "день/ніч". На відміну від звичайних, вони на своєму екрані послідовно відображають спожиті обсяги за тарифами "день" і "ніч".

Є й так званий тризонний облік. Тут діють такі коефіцієнти:

з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 1,5 (3,96 гривні за кВт*год)

з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 - 1,0 (2,64 гривні за кВт*год)

з 23:00 до 07:00 - 0,4 (1,05 гривні за кВт*год)

Однак вони найвигідніші для тих, хто споживає понад 500 кВт*год на місяць. Що значно перевищує показники середньої української родини. За даними компанії Yasno, кияни віддають перевагу двозонним приладам, і їх обрали близько 250 000 сімей у столиці.

Як перейти на нічний тариф

Поспішати із покупкою спеціального лічильника не варто, оскільки для переходу все одно доведеться звернутися до постачальника послуг.

На першому етапі треба:

прийти в офіс оператора мереж з паспортом, ІПН та договором про користування електроенергією

подати заяву про перехід на багатотарифний облік

сплатити встановлення багатотарифного лічильника

отримати список дозволених моделей

На другому етапі чекає покупка лічильника. Як правило, вартість коливається у діапазоні 1500-3000 гривень. Окупність у середньому займає близько року, але залежить від обсягів споживання. Лічильник можна придбати самостійно або у свого оператора мереж.

На третьому етапі необхідно отримати акт вхідного контролю пристрою обліку (до двох тижнів), на четвертому - параметризація лічильника, на п'ятому - заміна.

Розпломбування старого лічильника з отриманням акта зняття пломб здійснюється представником оператора. Як і встановлення з опломбуванням нового приладу. Далі залишається дочекатися платіжки з цифрами, розрахованами з нічним тарифом.

Зазначимо, деякі постачальники пропонують послуги під ключ, і крім самих лічильників до пакету за окрему плату може входити установка програмованих розеток. Вони можуть мати добове механічне, тижневе електронне або Wi-Fi управління. І з їхньою допомогою легко налаштувати роботу побутової техніки на нічний час.

Чи передає такий лічильник показання автоматично?

Не завжди, оскільки таку функцію мають має "розумні лічильники". Тобто ті, що є частиною автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Як правило, коли оператор встановлює їх у багатоквартирному будинку, АСКОЕ встановлюється для всіх мешканців.

Якщо двозонний лічильник не підключений до цієї системи, передавати показання треба самостійно за денним і нічним тарифами.

Скільки можна заощадити на оплаті

Виходячи із середнього споживання української сім'ї із 4 осіб у 300 кВт*год на місяць, економія може бути досить суттєвою.

Фото: скільки можна заощадити з нічним тарифом (інфографіка компанії Yasno)

Зі звичайним лічильником за такий обсяг доведеться заплатити 792 гривні на місяць. Але з нічним тарифом робота приладів з 23:00 до 07:00 обходитиметься вдвічі дешевше. Наприклад, холодильників, які включені цілодобово.

Максимальна економія досягається, якщо перенести роботу інших приладів на нічні години. Це можуть бути пральні машини, бойлери, посудомийні машини, кондиціонери тощо. Судячи з наведеної вище інфографіки, реальна економія може перевищувати 300 гривень на місяць.

Як перемістити споживання на ніч, не обмежуючи себе у комфорті

На ніч можна перенести роботу хлібопічки, мультиварки, пральних та посудомийних машин. На сучасній побутовій техніці, зазвичай, є функція відкладеного старту. Таким чином їх споживання після 23:00 рахуватиметься за тарифом 1,32 гривні за кВт*год.

Ще один варіант - розумні розетки, що програмуються. Вони дозволяють автоматично вмикати та вимикати побутову техніку у потрібний час. Все, що для цього треба - підключити розетку до приладу та мережі та виставити відповідні години роботи.

Якщо у вас є бойлер, його можна перевести на частково нічний режим, включаючи після 23:00. За ніч вода нагріється і вранці нею можна буде користуватися.

Для приватних будинків нічний тариф особливо вигідний за наявності теплої підлоги, зовнішнього освітлення та нічного поливу. Таким чином, можна не лише заощадити, а й знизити навантаження на енергосистему.

Причому нічний тариф діє не лише для побутових споживачів, а й для підприємств. Відповідно він доцільний для закладів, які працюють у нічний час.