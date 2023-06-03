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Нічний тариф. У чому особливості та як заощадити на сплаті за світло

Фото: українці можуть заощадити при сплаті за світло за допомогою нічного тарифу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Тариф на електроенергію в Україні з 1 червня зріс майже вдвічі. У той же час залишається так званий нічний тариф, який нижчий за звичайний.

РБК-Україна пояснює особливості такого тарифу та чи реально заощадити за його допомогою.

Як підвищився тариф на світло

Цього тижня Кабінет міністрів підняв ціни на електроенергію для населення. Вартість кіловат-години визначена на рівні 2,64 гривні.

До цього діяла наступна схема:

  • 1,44 гривень за кВт-год при споживанні менше 250 кВт-год на місяць
  • 1,68 гривень за кВт-год при споживанні понад 250 кВт-год на місяць

З 1 червня більше не діє диференціація цін залежно від обсягу.

Нічний тариф залишається

Міністр енергетики Герман Галущенко, оголошуючи здорожчання електроенергії, запевнив, що нічний тариф залишається. Він діє в період з 23:00 до 07:00 та оплачується за ставкою вдвічі нижчою. Тобто:

  • з 23:00 до 07:00 - 1,32 грн/кВт-год
  • з 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-год

Це дає змогу заощадити на сплаті. Наприклад, якщо сім'я споживає 400 кВт-год електроенергії на місяць, то з 1 червня буде сума трохи більше 1050 гривень.

Якщо половина цього обсягу переноситься на ніч, то за наявності двозонного лічильника треба буде сплатити близько 790 гривень. А це економія 260 гривень на місяць.

Досягти такої економії можна, якщо включати енерговитратні прилади у нічний час. Але особливо нічний тариф вигідний тим, у кого електричне опалення. Обсяги споживання тут залежать від опалювальної площі, але в середньому в Україні такі сім'ї використовують до 1000 кВт-год на місяць.

Як пересунути споживання на ніч, не обмежуючи себе в комфорті?

На нічний час можна перенести роботу обігрівача, бойлера, пральної та посудомийної машини, хлібопічки, мультварки тощо.

Як правило, на сучасній техніці є функція відкладеного старту. З її допомогою прилади можна налаштувати на автоматичний запуск після 23:00.

Крім того, існують так звані "розумні розетки". Вони дозволяють автоматично вмикати та вимикати прилади у потрібний час. Все що для цього треба - підключити до них розетку та налаштувати відповідні години роботи.

Що треба для нічного тарифу

Облік такого тарифу можливий лише за наявності двозонного лічильника. Його можна придбати самостійно або у свого оператора мереж під час замовлення послуг із заміни лічильника.

У середньому його вартість знаходиться у діапазоні 1500-3000 гривень. Звідси випливає, що окупність займає близько року. Якщо ви споживаєте до 100 кВт-год на місяць, то термін окупності становитиме 2 роки.

Крім того, необхідно укласти двотарифний договір із постачальником електроенергії.

Для цього треба:

  • подати заяву до обленерго або його структурного підрозділу на встановлення двозонного лічильника (при собі мати паспорт, ІПН та договір з постачальником)
  • отримати новий договір та рахунок
  • оплатити встановлення лічильника
  • віднести лічильник для параметризації (програмування). За кілька днів видадуть відповідний акт
  • протягом 14 днів представник постачальника замінить лічильник

Тризонний лічильник ще кращий?

Тризонний тариф передбачає такі ставки:

  • з 23:00 до 07:00 застосовується коефіцієнт 0,4
  • ранковий та вечірній піки - з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - коефіцієнт 1,5
  • напівпіки - з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 - коефіцієнт 1

Тобто за 5 пікових годин доведеться заплатити вже за ставкою не 2,64 гривень за кВт-год, а 3,96 гривень.

Таким чином, для побутових споживачів ця система не дуже вигідна, оскільки зазвичай у такий час люди перебувають вдома, готують їжу до або після роботи, а також дивляться телевізор, перуть або прибирають пилососом.

Зазначимо, тарифи на світло для населення було підвищено через підготовку енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогі ремонти після російських атак.

Детальніше про нові ціни та причини підвищення - у матеріалі "Світло здорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки".

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ЕлектроенергіяТарифи