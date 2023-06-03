Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет

Тариф на электроэнергию в Украине с 1 июня вырос почти в два раза. В то же время остается так называемый ночной тариф, который ниже обычного.
РБК-Украина объясняет особенности такого тарифа и реально ли сэкономить с его помощью.
На этой неделе Кабинет министров поднял цены на электроэнергию для населения. Стоимость киловатт-часа определена на уровне 2,64 гривны.
До этого действовала следующая схема:
С 1 июня больше не действует дифференциация цен в зависимости от объема.
Министр энергетики Герман Галущенко, объявляя о подорожании электроэнергии, заверил, что ночной тариф остается. Он действует в период с 23:00 до 07:00 и оплачивается по ставке вдвое ниже. То есть:
Это дает возможность сэкономить на оплате. Например, если семья потребляет 400 кВт-ч электроэнергии в месяц, то с 1 июня будет сумма чуть более 1050 гривен.
Если половина из этого объема переносится на ночь, то при наличии двухзонного счетчика нужно будет заплатить около 790 гривен. А это экономия порядка 260 гривен в месяц.
Добиться такой экономии можно, если включать энергозатратные приборы в ночное время. Но особенно ночной тариф выгоден тем, у кого электрическое отопление. Объемы потребления здесь зависят от отапливаемой площади, но в среднем по Украине такие семьи используют до 1000 кВт-ч в месяц.
На ночное время можно перенести работу обогревателя, бойлера, стиральной и посудомоечной машины, хлебопечки, мультварки и так далее.
Как правило, на современной технике есть функция отложенного старта. С ее помощью приборы можно настроить на автоматический запуск после 23:00.
Кроме того, существуют так называемые "умные розетки". Они позволяют автоматически включать и выключать приборы в нужное время. Все что для этого надо - подключить к ним розетку и настроить соответствующие часы работы.
Учет такого тарифа возможен только при наличии двухзонного счетчика. Его можно приобрести самостоятельно или у своего оператора сетей при заказе услуг по замене счетчика.
В среднем его стоимость находится в диапазоне 1500-3000 гривен. Отсюда следует вывод, что окупаемость занимает около года. Если вы потребляете до 100 кВт-ч в месяц, то срок окупаемости составит 2 года.
Кроме того, необходимо заключить двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии.
Для этого нужно:
Трехзонный тариф предусматривает следующие ставки:
То есть за 5 пиковых часов придется заплатить уже по ставке не 2,64 гривен за кВт-ч, а 3,96 гривен.
Таким образом для бытовых потребителей эта система не очень выгодна, поскольку обычно в такое время люди находятся дома, готовят еду до или после работы, а также смотрят телевизор, стирают или убирают пылесосом.
Отметим, тарифы на свет для населения были повышены в связи с подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду и дорогостоящими ремонтами после российских атака.
Подробнее о новых ценах и причинах повышения - в материале "Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки".
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