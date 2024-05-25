UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічний російський обстріл Харкова: частково зруйнований ліцей, пошкоджена багатоповерхівка

Фото: стали відомі наслідки російського обстрілу Харкова 25 травня (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі, 25 травня, зафіксовані "прильоти" у Слобідському районі міста. Частково була зруйнована будівля ліцею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Міський голова зазначив, що окрім навчального закладу, через ворожий удар також постраждав житловий будинок та кілька автівок.

"Внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто", - розповів він.

В мерії додали, що даних щодо можливих загиблих та постраждалих в результаті російського обстрілу наразі немає.

Нічний удар по Харкову

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 25 травня в низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичного озброєння. В цей час у Харкові пролунала серія вибухів.

В моніторингових групах писали також про роботу сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу атаку по Харкову.

Жителів обласного центру та Харківського району закликали перебувати в укриттях через повітряну атаку з боку ворога. Тривога в області через ракетну небезпеку досі триває, хоча вона вже двічі була скасована в низці інших регіонів цієї ночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніРакетний удар