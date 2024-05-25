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Ночной российский обстрел Харькова: частично разрушен лицей, повреждена многоэтажка

Фото: стали известны последствия российского обстрела Харькова 25 мая (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате российского обстрела этой ночью, 25 мая, зафиксированы "прилеты" в Слободском районе города. Частично было разрушено здание лицея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Городской голова отметил, что кроме учебного заведения, из-за вражеского удара также пострадал жилой дом и несколько автомобилей.

"В результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей. Повреждена прилегающая многоэтажка, а также несколько авто", - рассказал он.

В мэрии добавили, что данных о возможных погибших и пострадавших в результате российских обстрелов пока нет.

Ночной удар по Харькову

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 мая в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов с применением баллистического вооружения. В это время в Харькове раздалась серия взрывов.

В мониторинговых группах писали также о работе сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской атаки по Харькову.

Жителей областного центра и Харьковского района призвали находиться в укрытиях из-за воздушной атаки со стороны врага. Тревога в области из-за ракетной опасности продолжается, хотя она уже дважды была отменена в ряде других регионов этой ночью.

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