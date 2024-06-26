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Нічний ракетний удар: в Миколаївській ОВА розповіли про наслідки атаки

Фото: стали відомі наслідки ракетної атаки по Миколаївському району (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники цієї ночі завдали ракетного удару по Миколаївському району. Через падіння уламків повітряної цілі було займання сухої трави за межами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.

Чиновник навів дані районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС у Миколаївській області щодо ситуації в регіоні через ворожі обстріли.

Зазначається, що, серед іншого, у ніч на 26 червня близько опівночі Миколаївський район зазнав ракетної атаки.

"Внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями", - повідомив Кім.

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

Що передувало

Раніше цієї ночі повідомлялося про вибухи, що було чути у Миколаєві після опівночі. В цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні, та про загрозу застосування російськими окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Додамо, у миколаївських пабліках писали, що вибухи могли бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

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МиколаївВійна в УкраїніРакетний удар