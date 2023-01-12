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Ночной обстрел Запорожья: обнаружили обломок вражеской ракеты

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Запорожье, Четверг 12 января 2023 06:40
Ночной обстрел Запорожья: обнаружили обломок вражеской ракеты Фото: В Запорожье виды обломок вражеской ракеты (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 12 января нанесли ракетный удар по Запорожью. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В результате атаки врага в одном из районов повреждений получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры", - рассказал чиновник.

Старух отметил, что в настоящее время объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы.

"Также обнаружен обломок вражеской ракеты", - добавил глава ОВА.

В Запорожье обнаружили обломок вражеской ракеты / (t.me/starukhofficial)

Напомним, в Запорожье ночью 12 января раздались взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

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