Ночной обстрел Запорожья: обнаружили обломок вражеской ракеты

Российские оккупанты в ночь на 12 января нанесли ракетный удар по Запорожью. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В результате атаки врага в одном из районов повреждений получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры", - рассказал чиновник. Старух отметил, что в настоящее время объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы. "Также обнаружен обломок вражеской ракеты", - добавил глава ОВА. В Запорожье обнаружили обломок вражеской ракеты / (t.me/starukhofficial)