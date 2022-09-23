Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджено будинки, є постраждалі

Наразі відомо про сім пошкоджених будинків, у яких вилетіли шибки.

"Якщо ваш будинок теж отримав руйнування внаслідок обстрілу, повідомляйте про це на 15-80", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі війська РФ випустили містом 10 ракет.

Раніше в четвер вранці, 22 вересня, окупанти випустили по Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

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