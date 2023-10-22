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Нічний обстріл України: скільки цілей РФ збила ППО

Україна, Неділя 22 жовтня 2023 08:49
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Нічний обстріл України: скільки цілей РФ збила ППО Фото: скільки цілей РФ збила ППО під час обстрілу України 22 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили ППО збили шість ворогових дронів - три "шахеди" і три "Ланцети". Також збито російську ракету Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають військові, протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу "Ланцет".

Обстріл України

У ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

"Зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини. Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області", - розповіли ПС ЗСУ.

Також противник запустив два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу “Shahed-136/131” з району мису Чауда (Крим).

Раніше в Генштабі повідомляли, що сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Зокрема, під ранок 22 жовтня в Дніпропетровській області сили ППО збили ворожу ракету.

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