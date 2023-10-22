Ночной обстрел Украины: сколько целей РФ сбила ПВО

Силы ПВО сбили шесть врпажеских дронов - три "шахеда" и три "Ланцета". Также сбита российская ракета Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают военные, за прошедшие сутки на юге страны уничтожены три ударных БПЛА типа "Ланцет".

Обстрел Украины

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

"Зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и ВОТ Донетчины. Также противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области", - рассказали ВС ВСУ.

Также противник запустил два БпЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района мыса Чауда (Крым).

Ранее в Генштабе сообщали, что сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БПЛА типа Shahed-136/131. В частности, к утру 22 октября в Днепропетровской области силы ПВО сбили вражескую ракету.