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Нічний обстріл України: в Харківській області збили ракету з ПЗРК

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Неділя 04 червня 2023 23:49
Нічний обстріл України: в Харківській області збили ракету з ПЗРК Фото: під Харковом збили ракету з ПЗРК (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час російської атаки вночі 4 червня в Харківській області Сили оборони збили ворожу ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

За його словами, ворожу ракету збили воїни однієї з вогневих груп частини Харківського гарнізону.

"Ціль була збита з ПЗРК. Захисники неба завжди на сторожі!", - написав Мельник.

Нічна атака 4 червня

В ніч з 3 на 4 червня РФ вкотре атакувала Україну 5 дронами-камікадзе та 6 крилатими ракетами Х-101/Х-555. Однією з цілей знову був Київ, але всі ворожі повітряні цілі було знищено ще на підльоті до столиці.

Всього Сили протиповітряної оборони знищили 3 безпілотники та 4 ворожі ракети. Дві ракети, що залишились, влучили в аеродром біля Кропивницького.

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