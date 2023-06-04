Нічний обстріл України: в Харківській області збили ракету з ПЗРК
Під час російської атаки вночі 4 червня в Харківській області Сили оборони збили ворожу ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.
За його словами, ворожу ракету збили воїни однієї з вогневих груп частини Харківського гарнізону.
"Ціль була збита з ПЗРК. Захисники неба завжди на сторожі!", - написав Мельник.
Нічна атака 4 червня
В ніч з 3 на 4 червня РФ вкотре атакувала Україну 5 дронами-камікадзе та 6 крилатими ракетами Х-101/Х-555. Однією з цілей знову був Київ, але всі ворожі повітряні цілі було знищено ще на підльоті до столиці.
Всього Сили протиповітряної оборони знищили 3 безпілотники та 4 ворожі ракети. Дві ракети, що залишились, влучили в аеродром біля Кропивницького.
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