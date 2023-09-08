Нічний обстріл Сум: кількість поранених зросла до трьох

За попередніми даними, в наслідок обстрілу троє людей зазнали поранень. Також пошкоджено щонайменше 20 будинків та 8 автомобілів. З-під завалів рятувальники дістали літнє подружжя, обійшлось без жертв.

Наразі на місці події працюють поліцейські, рятівники та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Фото: наслідки обстрілу Сум (facebook.com/policesumy)

Нічна атака по Україні

Під ранок п'ятниці, 8 вересня, у Сумах повідомили про вибух. Пізніше з'ясувалося, що російські війська вдарили ракетою по Сумах. "Приліт" був зафіксований по приватному сектору в районі Козацького проспекту, був зруйнований один із будинків.

Крім того, в ніч на 8 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Це вже третій обстріл міста за останні три дні. Поранення отримала одна людина.

До того ж вночі Одеська область зазнала атаки безпілотників. ППО вдалося збити 16 з 20 ворожих БПЛА.