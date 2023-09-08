UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічний обстріл Сум: кількість поранених зросла до трьох

Фото: кількість поранених внаслідок нічного обстрілу Сум зросла до трьох (facebook.com/policesumy)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумах кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару зросла до трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Сумської області.

За попередніми даними, в наслідок обстрілу троє людей зазнали поранень. Також пошкоджено щонайменше 20 будинків та 8 автомобілів. З-під завалів рятувальники дістали літнє подружжя, обійшлось без жертв.

Наразі на місці події працюють поліцейські, рятівники та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

 

Фото: наслідки обстрілу Сум (facebook.com/policesumy)

Нічна атака по Україні

Під ранок п'ятниці, 8 вересня, у Сумах повідомили про вибух. Пізніше з'ясувалося, що російські війська вдарили ракетою по Сумах. "Приліт" був зафіксований по приватному сектору в районі Козацького проспекту, був зруйнований один із будинків.

Крім того, в ніч на 8 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Це вже третій обстріл міста за останні три дні. Поранення отримала одна людина.

До того ж вночі Одеська область зазнала атаки безпілотників. ППО вдалося збити 16 з 20 ворожих БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСумська областьракетна атака