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Ночной обстрел Сум: количество раненых возросло до трех

Фото: количество раненых в результате ночных обстрелов Сум выросло до трех (facebook.com/policesumy)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумах количество пострадавших в результате российского ракетного удара возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Сумской области.

По предварительным данным, в результате обстрела три человека получили ранения. Также повреждено по меньшей мере 20 домов и 8 автомобилей. Из-под завалов спасатели достали пожилых супругов, обошлись без жертв.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, идет ликвидация последствий обстрелов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

 

Фото: последствия обстрела Сум (facebook.com/policesumy)

Ночная атака по Украине

Под утро пятницы, 8 сентября, в Сумах сообщили о взрыве. Позже выяснилось, что российские войска ударили ракетой по Сумам. "Прилет" был зафиксирован по частному сектору в районе Казацкого проспекта, разрушен один из домов.

Кроме того, в ночь на 8 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Это уже третий обстрел города за последние три дня. Ранения получил один человек.

К тому же ночью Одесская область подверглась атакам беспилотников. ПВО удалось сбить 16 из 20 вражеских БПЛА.

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Война России против УкраиныСумская областьракетна атака