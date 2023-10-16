ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночной обстрел Миргорода: в Полтавской ОВА показали фото последствий

Миргород, Понедельник 16 октября 2023 19:54
UA EN RU
Ночной обстрел Миргорода: в Полтавской ОВА показали фото последствий Фото: в Полтавской ОВА показали последствия обстрела Миргорода (t.me/poltavskaOVA)
Автор: Иван Носальский

В Миргороде Полтавской области в результате ночной атаки россиян повреждены дома и квартиры мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина в Telegram.

По его словам, из-за российской атаки повреждено около 50 частных домов и квартир. Все местные жители, чье имущество было повреждено, получат компенсации.

Фото: последствия атаки на Миргород (t.me/poltavskaOVA)

"Комиссии обследовали уже 40 домов и 36 квартир. Работа продолжается", - добавил Пронин.

Он рассказал, что также во время атаки от взрывной волны был поврежден еще один объект социальной инфраструктуры - там выбиты окна.

Ночная атака россиян

Напомним, сегодня, 16 октября, российские оккупанты в очередной раз пытались ударить по Украине при помощи дронов и ракет.

Всего враг выпустил по нашей территории одну баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131".

Под вражеской атакой находился Миргородский район. Там известно о трех пострадавших в результате падения обломков.

Все детали атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миргород атака дронов Полтавская область Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока