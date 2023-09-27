Нічний обстріл Херсона: є загиблий та поранений

Він зазначив, що 41-річний чоловік загинув на порозі власного будинку. Ще одному 27-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Також росіяни скинули сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району.

"Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - повідомив Прокудін.

Обстріл Херсона 27 вересня

Ввечері 27 вересня Прокудін заявив, що місто перебуває під масованим обстрілом з боку росіян. В повітряному просторі області фіксували ворожу авіацію.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що останніми днями росіяни почали особливо жорстоко бити по Херсонській області.

"Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - сказав президент.

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