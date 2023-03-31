UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічний обстріл Харкова та області. П'ятеро осіб отримали поранення

Фото: через обстріли Харкова та області є поранені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія ввечері 30 березня і вночі атакувала Харків та область. Внаслідок атак ворога п'ятеро мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Окупанти пізно ввечері випустили по Харкову 9 ракет, попередньо ЗРК С-300. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Проте внаслідок атаки пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки.

За словами Синєгубова, троє жителів Харкова отримали легкі поранення, постраждалі від госпіталізації відмовилися.

Крім того, росіяни вночі атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення отримали чоловік та жінка 44 та 66 років. Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська атакували Харків з Бєлгородської області. Попередньо, було відомо про шість "прильотів".

Місцева влада повідомляла, що внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковатака дронівракетный удар