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Ночной обстрел Харькова и области. Пять человек получили ранения

Фото: из-за обстрелов Харькова и области есть раненые (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вечером 30 марта и ночью атаковала Харьков и область. В результате атак врага пять мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Оккупанты поздно вечером выпустили по Харькову 9 ракет, предварительно ЗРК С-300. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе. Однако в результате атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома.

По словам Синегубова, три жителя Харькова получили легкие ранения, пострадавшие от госпитализации отказались.

Кроме того, россияне ночью атаковали дронами-камикадзе объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили мужчина и женщина 44 и 66 лет. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, вчера вечером российские войска атаковали Харьков из Белгородской области. Предварительно было известно о шести "прилетах".

Местные власти сообщали, что в результате атаки поврежден частный дом и два гражданских автомобиля.

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