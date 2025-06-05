Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків ворожої атаки

Так, о 01:05 російські війська завдали ударів БПлА типу "Шахед" по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі.

Що відомо про постраждалих

Спочатку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків, серед них є дитина та літній чоловік.

Однак пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих зросла до 17 чоловік. Серед них - дівчинка 9 років та хлопчик 7 років, а також вагітна жінка та 93-річна літня жінка. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Наслідки удару

Палають квартири, знищено приватні автомобілі. Цією атакою ворог вкотре підтвердив свою тактику підступного терору, завдаючи ударів тоді, коли люди сплять у своїх домівках.

На місці працюють всі екстрені служби. Ліквідація наслідків триває.

Попередні атаки на Харків

У ніч на 4 червня російські війська вже здійснювали атаку на Харків, використовуючи дрони та ракети. За словами медиків з військового госпіталю, внаслідок обстрілу в місті виникли масштабні пожежі у промислових районах, також постраждали житлові будинки.

Ворог завдав десять ударів дронами, переважно по Новобаварському району. Усього було застосовано дев’ять безпілотників і дві ракети. Через це загоряння сталося на чотирьох різних об’єктах у Харкові.