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Нічний обстріл Дніпра: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: в Дніпровській ОВА розповіли про наслідки обстрілу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

Внаслідок обстрілу Дніпра, який відбувся вночі 24 серпня, постраждало семеро людей, крім цього, пошкоджено десяток різних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпровської ОВА Сергія Лисака.

Він повідомив, що росіяни били по місту ракетами. Одну з них вдалося збити, однак є і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт, а семеро людей зазнали поранень - серед них троє чоловіків та четверо жінок.

"Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", - сказав Лисак.

Крім цього, пошкоджнні також з десяток об'єктів - банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, також понівечені 15 кіосків. 

Крім цього, ворожа ракета зруйнувала два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, пошкодила контактну тролейбусну мережу, водо- і газогони.

Вибухи в Дніпрі 24 серпня

В ніч на 24 серпня у декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили, що росіяни можуть атакувати балістикою.

Пізніше під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи, також повідомлялось про роботу ППО в регіоні. Через деякий час з'явилась інформація про постраждалих, однак, без подробиць.

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Дніпропетровська областьвибухи