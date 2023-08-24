ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Дніпру: є постраждалі

Дніпро, Четвер 24 серпня 2023 03:49
UA EN RU
Ракетний удар по Дніпру: є постраждалі Фото: у Дніпропетровській ОВА повідомили про постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру (facebook com/Сергій Крук)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру в ніч на 24 серпня у місті зафіксовано "приліт", а також є постраждалі громадяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Дніпро. Прильот. Є постраждалі", - розповів чиновник.

При цьому в ОВА поки не уточнюють дані про наслідки ворожого удару по місту, і закликають жителів Дніпра дотримуватись інформтиші, не знімати та не викладати в інтернеті дані про "приліт".

"Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах!" - наголошує Лисак.

Керівник регіону додав, що на місці працюють усі служби.

Ракетна атака вночі та вибух у Дніпрі

Цієї ночі, 24 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили, що окупанти можуть для завдання ударів застосовувати балістичне озброєння.

Пізніше, близько пів на третю ніч, у Дніпрі пролунали вибухи. Водночас у Дніпропетровській області працювали системи протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Вибух ракетный удар
NEWS
Втратимо Харків і Дніпро. Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь
Втратимо Харків і Дніпро. Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам