Ракетний удар по Дніпру: є постраждалі

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру в ніч на 24 серпня у місті зафіксовано "приліт", а також є постраждалі громадяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Дніпро. Прильот. Є постраждалі", - розповів чиновник.

При цьому в ОВА поки не уточнюють дані про наслідки ворожого удару по місту, і закликають жителів Дніпра дотримуватись інформтиші, не знімати та не викладати в інтернеті дані про "приліт".

"Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах!" - наголошує Лисак.

Керівник регіону додав, що на місці працюють усі служби.

Ракетна атака вночі та вибух у Дніпрі

Цієї ночі, 24 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили, що окупанти можуть для завдання ударів застосовувати балістичне озброєння.

Пізніше, близько пів на третю ніч, у Дніпрі пролунали вибухи. Водночас у Дніпропетровській області працювали системи протиповітряної оборони по ворожих цілях.