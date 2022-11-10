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Нічні заморозки і туман: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні можливий туман та нічні заморозки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У частині областей України сьогодні, 10 листопада, очікується туман та погана видимість. А на заході країни можливі дрібні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на більшості території нашої країни буде суха погода. Лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний та, південно-західний, 5-10 м/с.

Проте синоптики попереджають про туман вранці та вночі у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +8 +13 градусів, а у східних та південно-східних регіонах +5 +10 градусів.

Вночі температура впаде до +5 градусів, а на сході від +1 до -4 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні без опадів, вдень хмарно з проясненнями. Вітер переважно південно-західний до 10 м/с.

Температура повітря у Києві вдень очікується до +10 градусів, а вночі +3 +5 градусів.

Нагадаємо, синоптики вчора оголосили у східних, центральних та південних областей жовтий рівень небезпеки через туман та погану видимість.

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