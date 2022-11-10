RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночные заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня в Украине возможен туман и ночные заморозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В части областей Украины сегодня, 10 ноября, ожидается туман и плохая видимость. А на западе страны возможны мелкие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на большинстве территории нашей страны будет сухая погода. Только в западных областях днем местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Однако синоптики предупреждают о тумане утром и ночью в восточных, центральных, большинстве южных областей и в Карпатском регионе. Видимость снизится до 200-500 метров.

Столбики термометров днем покажут +8 +13 градусов, а в восточных и юго-восточных регионах +5 +10 градусов.

Ночью температура упадет до +5 градусов, а на востоке от +1 до -4 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, днем облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный до 10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем ожидается до +10, а ночью +3 +5 градусов.

Напомним, синоптики вчера объявили в восточных, центральных и южных областях желтый уровень опасности из-за тумана и плохой видимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр