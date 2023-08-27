Нічні вибухи у Курську. Росіяни стверджують, що дрон влучив у багатоповерхівку

"За попередньою інформацією, вночі у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вул. Карла Маркса. На деяких поверхах вибиті шибки", - написав він.

При цьому, як стверджує губернатор, нібито від вибухової хвилі також постраждав корпус інженерного факультету місцевого університету.

За словами Старовойта, внаслідок так званої "атаки" пожежі не було, постраждалих немає.

Фото: росіяни заявляють про "атаку дронів" у Курську (t.me/gubernator_46)

Вибухи у Курську

Цієї ночі росіяни заявили, що у Курську пролунали вибухи. Крім того, місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що нібито також були чути автоматні черги.

Пізніше у мережі були опубліковані кадри з моментом вибуху. На відео також було видно яскравий спалах у нічному небі.

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