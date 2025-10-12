Нічні вибухи в Брянській області налякали росіян: ймовірно, уражено електропідстанцію

У ніч на 12 жовтня жителі населеного пункту Выгоничи в Брянській області РФ повідомляли про серію потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
У ніч на 12 жовтня 2025 року на території Клинцівського та Суражського районів Брянської області РФ місцеві служби цивільного захисту оголосили ракетну небезпеку. Жителів закликали залишатися вдома, не підходити до вікон і укриватися у приміщеннях із капітальними стінами без вікон.
Через приблизно пів години, о 3:32, з’явилося нове повідомлення, що режим небезпеки скасовано. При цьому офіційної інформації про можливі прильоти чи руйнування від МНС Брянської області не надходило.
Знову ж таки не відомо, що саме стало причиною тривоги - запуск ракет чи фіксація безпілотника у повітряному просторі регіону.
А ось жителі населеного пункту Выгоничи в Брянській області РФ повідомляли в соцмережах про серію потужних вибухів в ніч проти 12 жовтня.
Росіяни публікували відео зі спалахами та пожежами, стверджуючи, що під прицілом могла опинитися електропідстанція.
Водночас офіційного підтвердження цієї інформації, як і верифікації самих кадрів, на цей момент немає.
Зазначимо, що за останній рік Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив кілька успішних атак на електропідстанції та інші енергетичні об'єкти на території Росії.
Наприклад, у вересні 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі. Цей об'єкт був частиною енергетичної інфраструктури, що забезпечувала постачання пального та боєприпасів до військових частин Росії.
6 жовтня у місті Клинці в Брянській області (Росія) спалахнула масштабна пожежа на місцевій теплоелектростанції. По об'єкту, ймовірно, було завдано ракетного удару.
Раніше видання РБК-Україна писало про вибухи в російському місті Бєлгород неділю ввечері, 28 вересня. Після них в місті та частково в області настав блекаут. Тоді Бєлгородську ТЕЦ та електропідстанцію "Луч" атакували невідомі ракети.