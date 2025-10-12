Нічні вибухи в Брянській області налякали росіян: ймовірно, уражено електропідстанцію

У ніч на 12 жовтня 2025 року на території Клинцівського та Суражського районів Брянської області РФ місцеві служби цивільного захисту оголосили ракетну небезпеку. Жителів закликали залишатися вдома, не підходити до вікон і укриватися у приміщеннях із капітальними стінами без вікон.

Через приблизно пів години, о 3:32, з’явилося нове повідомлення, що режим небезпеки скасовано. При цьому офіційної інформації про можливі прильоти чи руйнування від МНС Брянської області не надходило.

Знову ж таки не відомо, що саме стало причиною тривоги - запуск ракет чи фіксація безпілотника у повітряному просторі регіону.

А ось жителі населеного пункту Выгоничи в Брянській області РФ повідомляли в соцмережах про серію потужних вибухів в ніч проти 12 жовтня.

Росіяни публікували відео зі спалахами та пожежами, стверджуючи, що під прицілом могла опинитися електропідстанція.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації, як і верифікації самих кадрів, на цей момент немає.