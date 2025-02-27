Нічна така РФ по Київській області: через уламки дрона виникла пожежа, що відомо

Атака РФ по Киеву и Киевской области

Напомним, что этой ночью враг пытался атаковали как Киевскую область, так и Киев. И в регионе, и в столице, по меньшей мере два раза были слышны звуки взрывов, поскольку работали средства противовоздушной обороны. Информации о повреждениях или пострадавших в Киеве - не было.

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