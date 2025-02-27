Ночная атака РФ по Киевской области: из-за обломков дрона возник пожар, что известно

"Киевщина: ночью в одном из районов области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте", - говорится в сообщении.

В то же время у погибших у пострадавших не обнаружено. Пожар в настоящее время ликвидирован.

Как проинформировали в ГСЧС, на месте происшествия работали 81 спасатель и было привлечено 24 единицы техники.