Нічна така РФ по Київській області: через уламки дрона виникла пожежа, що відомо

В ніч з 26 на 27 лютого російськи окупанти намагались атакувати дронами Київську область. Падіння уламків спричинили пожежу на промисловому об'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Як поінформували у ДСНС, на місці події працювали 81 рятувальник та було залучено 24 одиниці техніки.

Водночас у загиблих в потерпілих не виявлено. Пожежа наразі ліквідована.

"Київщина: вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Киеву и Киевской области

Напомним, что этой ночью враг пытался атаковали как Киевскую область, так и Киев. И в регионе, и в столице, по меньшей мере два раза были слышны звуки взрывов, поскольку работали средства противовоздушной обороны. Информации о повреждениях или пострадавших в Киеве - не было.

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