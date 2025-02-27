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Ночная атака РФ по Киевской области: из-за обломков дрона возник пожар, что известно

Четверг 27 февраля 2025 06:52
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Ночная атака РФ по Киевской области: из-за обломков дрона возник пожар, что известно Фото: для ликвидации последствий было привлечено много спасателей и техника (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 26 на 27 февраля российские оккупанты пытались атаковать дронами Киевскую область. Падение обломков вызвали пожар на промышленном объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Киевщина: ночью в одном из районов области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте", - говорится в сообщении.

В то же время у погибших у пострадавших не обнаружено. Пожар в настоящее время ликвидирован.

Как проинформировали в ГСЧС, на месте происшествия работали 81 спасатель и было привлечено 24 единицы техники.

Атака РФ по Києву та Київській області

Нагадаємо, що цієї ночі ворог намагався атакували як Київську область, так і Київ. І в регіоні, і в столиці, щонайменше два рази було чути звуки вибухів, оскільки працювали засоби протиповітряної оборони. Інформації щодо пошкоджень чи постраждалих у Києві - не було.

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