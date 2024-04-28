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Нічна повітряна атака: Сили оборони розповіли про збиті ворожі дрони

Фото: в Генштабі ЗСУ розповіли про збиті ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники для повітряної атаки по території України цієї ночі застосовували як дрони-камікадзе типу "Шахед", так і інші безпілотники. Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені 5 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

У ранковому зведенні у військовому командуванні зазначили, що у ніч проти 28 квітня війська РФ атакували Україну загалом 9 безпілотниками. 

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 4 БпЛА типу "Shahed" та 5 БпЛА невстановленого типу", - йдеться в публікації.

Як поінформували в Генштабі, оборонці неба знищили усі ворожі дрони типу "Шахед", а також 1 невстановлений безпілотник.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу "Shahed" та 1 БпЛА невстановленого типу було знищено", - розповіли військові. 

Били не тільки дронами

Як розповів командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, ворог запускав для повітряного удару по Україні також зенітну керовану ракету С-300 із Бєлгородської області (РФ).

4 "Шахеди" були запущені  із мису Чауда (окупований Крим), 5 безпілотники невстановленого типу з окупованої частини Херсонської області.

Відбиття повітряної атаки велося у 5 областях

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "Шахеди" знищено на:

  • Київщині,
  • Вінниччині,
  • Хмельниччин,
  • та Кіровоградщині.

Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині", - розповів генерал.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, війська РФ ще ввечері 27 квітня запустили групу дронів-камікадзе для завдання ударів по території України. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Ворожі баражуючі боєприпаси маневрували кілька годин, долітали і на захід країни.

Про відбій загрози через ударні безпілотники противника військові заявили о 03:54.

Проте пізніше російські окупанти запустили нову групу безпілотників для повітряної атаки. У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи.

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