Нічна атака на Україну. Сили ППО збили 14 дронів типу "Shahed"

"З 20:00 вечора 21 листопада по 03:00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed", - повідомили у ПС.

Окрім цього із літака Ту22М3 було запущено крилату ракету Х-22.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил було знищено усі 14 ворожих безпілотників "Shahed-131/136".

Для ліквідації дронів було залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Що стосується крилатої ракети Х-22 - вона не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Робота ППО у Київській області

Близько 23:30 вівторка, у Київській ОВА повідомили, що в області працює ППО. Ворог запустив безпілотники по типу ''Shahed''.

Робота ППО у Сумській області

Також повідомлялось про вибухи у Сумах під час повітряної тривоги. Ще о 19:52 у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України тоді повідомляли про загрозу ракетної небезпеки з боку РФ.

РФ завдала ударів по регіонах України 21 листопада

Армія Росії в черговий раз обстріляла кілька областей. Спочатку стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Пізніше голова Запорізької ОВ Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів обласного центру.

Згодом стало відомо, що українські воїни сьогодні ввечері, 21 листопада, над Синельниківським районом Дніпропетровської області знищили ворожий безпілотник.

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