Нічна атака на Україну: Повітряні сили відбили майже 80% дронів

За даними військових, у ніч на 27 серпня противник атакував Україну 95-ма ударними безпілотниками типу "Шахед" і дронами-імітаторами різних типів.

Ворожі атаки відбувались відразу з кількох напрямків. Зокрема:

Курськ,

Міллерово,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 74 ворожих "Шахеди" та дрони-імітатори різних типів, що відповідно 78% від загальної кількості випущених дронів.

Атаки ворога фокусувались на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано і влучання ворожих дронів. Наразі повідомляється, що 21 ворожий безпілотник вдарив по 9 локаціях.