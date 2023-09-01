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Нічна атака по Україні: сили ППО збили одну ракету, друга - вдарила по Вінницькій області

Фото: сили ППО вночі збили одну ракету "Калібр" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 1 вересня російські війська атакували Україну двома крилатими ракетами "Калібр". Одну з них силам ППО вдалося збити, інша - влучила у приватне підприємство у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

 Як зазначають у Повітряних силах, пуски двох ракет було здійснено з акваторії Чорного моря (район Феодосія).

Одну ракету вдалось знищити, інша - влучила в одне з приватних підприємств   Вінницькій області.

Внаслідок атаки пошкоджено майно, приватні авто та є постраждалі. Потерпілим надається допомога.

Нічна атака по Україні

У ніч проти 1 вересня через загрозу ворожих ракетних атак повітряну тривогу оголосили в низці областей України, а також у Києві.

Військові попередили громадян про загрозу застосування російськими окупантами ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря для завдання ударів по території України.

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