Ночная атака по Украине: силы ПВО сбили одну ракету, вторая - ударила по Винницкой области

Как отмечают в Воздушных силах, пуски двух ракет были произведены с акватории Черного моря (район Феодосия).

Одну ракету удалось уничтожить, другая попала в одно из частных предприятий Винницкой области.

В результате атаки повреждено имущество, частные авто и есть пострадавшие.

Как сообщил глава ОВА Андрей Райкович, ракета была сбита над Кировоградской областью.

"Во время утренней тревоги в небе над Кировоградской областью сбита крылатая ракета. Разрушений, погибших и травмированных нет", - написал он в Telegram.

Обновлено 8:50

В Винницкой ОВА подтвердили информацию о попадании ракеты в одно из предприятий.

"Во время ночной атаки враг запустил две ракеты. Одну удалось уничтожить, другая - попала в одно из частных предприятий в Винницкой области", - написал руководитель области Сергей Борзов.

Позже он добавил, что из-за удара пострадали три человека. По его словам, все они гражданские. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.

Обновлено 10:44

Как стало известно, ракета попала в предприятие в Калиновской общине Винницкой области.

"К сожалению, есть и прилеты. В результате падения осколков ракет есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания", - рассказали в Калиновском городском совете.

Как сообщило "Суспільне", ранения от стекла, выбитого взрывной волной, получили восемь человек. Им оказывается медицинская помощь.

Ночная атака по Украине

В ночь на 1 сентября из-за угрозы вражеских ракетных атак воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, а также в Киеве.

Военные предупредили граждан об угрозе применения российскими оккупантами ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря для нанесения ударов по территории Украины.